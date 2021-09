Maltempo anche alle Eolie . La violenta pioggia ha creato disagi in tutto l'arcipelago, soprattutto sull'isola di Lipari . In via Tenente Mariano Amendola la strada si è trasformata in un fiume , che ha costretto turisti e residenti a rinchiudersi nelle abitazioni. Molti i locali al piano terra che sono rimasti allagati.

Maltempo anche alle Eolie. La violenta pioggia ha creato disagi in tutto l'arcipelago, soprattutto sull'isola di Lipari. In via Tenente Mariano Amendola la strada si è trasformata in un fiume, che ha costretto turisti e residenti a rinchiudersi nelle abitazioni. Molti i locali al piano terra che sono rimasti allagati.

La pioggia ha trascinato a valle anche diversi rifiuti, tra cui un materasso. Allagato anche il lungomare di Canneto. Detriti di pomice nella zona di Calandra. Il maltempo non ha causato disagi ai collegamenti via mare in partenza e in arrivo.