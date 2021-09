Frasi denigratorie verso i bambini, minacce con violenze fisiche e verbali gratuite e mortificazioni nei confronti dei più piccoli solo perché sporcavano il pannolino. Sono gli atti compiuti da una maestra d'asilo di Augusta che, dopo alcune denunce dei genitori, è stata intercettata e ripresa dalle telecamere degli investigatori. I dispositivi, infatti, hanno permesso di riscontrare che i sospetti che avevano avanzato i genitori fossero fondati.

Le immagini raccolte durante le indagini hanno evidenziato come l'insegnante andasse in preda a veri e propri scatti d'ira che facevano scoppiare in lacrime i bambini. Sulla scorta di questi fatti è scattata la misura cautelare nei confronti dell'insegnante, che è stata sospesa dal proprio lavoro per un periodo di dieci mesi.