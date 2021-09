Una tromba d'aria ha colpito l'isola di Pantelleria abbattendosi su diverse autovetture e alcune abitazioni. Il bilancio provvisorio è di due morti e nove feriti. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Al momento 118 e Protezione civile stanno cercando eventuali dispersi. «Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica». È quanto racconta un soccorritore del 118 intervenuto stasera in contrada Campobello.

La tromba d'aria in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell'isola. A perdere la vita sono stati il 47enne Giovanni Errera, vigile del fuoco non in servizio, e Francesco Valenza di 86 anni. Una delle vittime è stata travolta dal crollo del tetto della propria abitazione; mentre la seconda è stata trovata priva di vita all'interno della propria autovettura. Dei quattro feriti finora segnalati, uno sarebbe in condizioni gravi. Domani, così come annunciato dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, sull'isola sarà proclamato il lutto cittadino.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci esprime vicinanza alle famiglie delle vittime della tromba d'aria. «Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Resto in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata». Intanto i vigili del fuoco stanno inviando a Pantelleria un gruppo Usar (Urban search and rescue), che si occupa di svolgere le attività di soccorso tra le macerie. «La squadra dei vigili del fuoco raggiungerà l'isola colpita dall'aeroporto di Trapani Birgi, con il supporto dell'Aeronautica». Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato del ministero dell'Interno Carlo Sibilia.