Un quarantaduenne del Trapanese, con problemi di tossicodipendenza e diversi precedenti penali, da diversi mesi aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie, aggredendola e picchiandola.

La donna, che già in passato aveva subito violenze fisiche e psicologiche, davanti all’ennesima aggressione da parte del marito sotto l’influsso di droghe, ha deciso di rivolgersi alla polizia, richiedendo l’intervento di una volante.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile hanno ricostruito i vari episodi di maltrattamenti e raccolto importanti elementi probatori. Così per l’uomo sono scaccate le manette con l’ accusa di maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.