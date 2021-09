Un'infiltrazione di 300 litri d'acqua l'ora, 7200 litri al giorno hanno allagato l'abitazione di un cittadino di Ragusa. «Come ho fatto a calcolarli? Un giorno, io e la mia famiglia l'abbiamo raccolta con un secchio e gettata in una pilozza: 50 litri ogni dieci minuti. Giorno e notte, senza pausa». La denuncia arriva dell'ex ferroviere e sindacalista Pippo Gurrieri che, già nei primi giorni di giugno del 2020, aveva segnalato tutto all'ufficio idrico del Comune. Perché quella che allaga la sua casa è acqua che «arriva dall'acquedotto comunale», sostiene.

«Più di un anno fa - racconta Gurrieri - sono venuti prima i tecnici e poi la ditta appaltatrice (Pegaso), per cercare la falla nelle condutture esterne dell’acqua potabile e in quelle fognarie. Ma non la trovarono. A luglio lasciarono il vicolo (vico Imposa) con le buche scavate e andarono in ferie. Per fare ricoprire le buche passarono quasi due mesi». Intanto, l'acqua continuava a infiltrarsi dentro casa, rovinando anche mobili e attrezzature. «Dall’ufficio idrico - lamenta l'ex ferroviere - da settembre 2020 ad agosto 2021 non abbiamo ricevuto nessun segnale di vita». Undici mesi in cui l'acqua del Comune continua a disperdersi, per arrivare a un totale di diversi milioni di litri. «Tutta dentro casa mia. Ai primi di agosto - continua l'uomo - l’infiltrazione è diventata ingestibile: siamo stati costretti a scavare una buca nel pavimento, 40 per 40 e 40 centimetri di profondità, con l’acqua che la riempiva rapidamente. Abbiamo acquistato una pompa a immersione e l’abbiamo inserita scaricando l’acqua - 50 litri ogni 10 minuti - sul vicolo e da lì sulle scale e in via 24 maggio».

Gurrieri ricostruisce poi che sono tornati per un sopralluogo sia i tecnici che gli addetti della nuova impresa appaltatrice (Siam). «Hanno cominciato a cercare in giro per il quartiere l’origine della perdita. Senza trovarla. E, intanto, l’acqua continua ad affluire sempre dentro casa mia - lamenta - Dopo una settimana, per evitare ulteriori disagi agli abitanti del vicolo, abbiamo acquistato un tubo di 20 metri e convogliato l’acqua in una pilozza dentro casa». Così all’esterno tutto è tornato tranquillo ma all’interno no. «La pompa va sorvegliata perché può incepparsi; oppure può togliersi la luce - cosa che è già successa - e l’acqua può invadere la stanza». In pratica, a turno, Gurrieri e i suoi familiari devono presidiare costantemente la stanza, «rinunciando persino ai nostri pochi giorni di vacanza».

Nel frattempo, l'acqua è stata esaminata: «Contiene cloro - afferma l'ex ferroviere - Proviene, quindi, dall’acquedotto municipale. Ho chiesto più volte che la intercettassero all’esterno e la deviassero per bloccare l’infiltrazione, i cui danni alle pareti, dopo 15 mesi, potrebbero essere seri. Ho parlato con il dirigente dell’ufficio idrico che, giovedì scorso, è venuto ad accertarsi della situazione. L'indomani - aggiunge l'uomo - hanno continuato a cercare la falla nei dintorni, ma senza risultato. Poi nessuno si è più fatto vivo. Io - conclude Gurrieri - accuso il Comune di Ragusa di spreco di risorsa idrica. E lo accuso di abuso della mia pazienza e di quella dei miei familiari. Dopo 16 mesi ritengo di avere il diritto di accusarlo anche di danni morali e materiali».