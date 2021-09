Una ragazza di 24 anni è stata ferita ieri sera a Gela dal proiettile sparato da un'arma da fuoco mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda in compagnia di un'amica. Il ferimento sarebbe avvenuto in via Butera, nella zona della stazione ferroviaria ad est del centro abitato. La ventiquattrenne ha raccontato che, nel tentativo di sfuggire ai suoi aggressori in sella a uno scooter, ha accelerato tentando di raggiungere l'ospedale ma lungo il tragitto ha avuto uno scontro frontale.