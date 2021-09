Avrebbe minacciato di morte e poi colpito la moglie . L'ultima storia di soprusi in famiglia arriva da Pietraperzia, in provincia di Enna, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto da parte della donna, che si è rivolta al 112.

Al loro arrivo le forze dell'ordine hanno trovato il 53enne in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. Dalla ricostruzione dei fatti, parrebbe che i maltrattamenti andassero avanti da anni. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l'uomo la misura cautelare dei domiciliari in un comune della provincia di Caltanissetta.