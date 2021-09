Un 44enne di Mistretta, con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della propria compagna. L'uomo, già noto ai carabinieri, in preda a un raptus di gelosia ha aggredito la donna colpendola violentemente con calci e pugni. La donna, però, ha avuto la forza di chiedere aiuto ai militari, che una volta giunti sul posto hanno evitato il peggio.