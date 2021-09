Sfugge al controllo dei medici dell'Usca che ne avevano attestato la positività al Covid e torna in Francia. È stata denunciata dai carabinieri di Selinunte una donna di 51 anni residente a Parigi per reati connessi alla violazione di misure per fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

La turista in visita insieme alla famiglia nella provincia trapanese dalla fine di luglio, aveva scoperto grazie a un tampone molecolare, di essere positiva verso la fine del mese di agosto.

È stata messa in quarantena, ma è andata via prima del ritorno nella struttura del personale dell'Usca per il tampone di verifica. Avrebbe fatto rientro in Francia, ma si indaga per capire quali mezzi abbia usato e quale percorso abbia fatto.