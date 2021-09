Andava in giro nonostante fosse positivo al Covid-19, infrangendo l'obbligo di isolamento in quarantena. Per questo motivo è scattato il deferimento alla procura di Ragusa nei confronti di un 26enne di Modica, che dopo i controlli domiciliari della polizia locale non risultava presente nella sua casa di Modica Alta a rispettare l'obbligo di quarantena.