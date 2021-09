« Denunceremo Nello Musumeci per il reato di delitto ambientale con l'aggravante del danno causato alle specie animali». L'annuncio è di Aidaa , l'associazione italiana difesa animali e ambiente, e riguarda la decisione del governo regionale di rilanciare la pre-apertura della stagione di caccia , dopo che il Tar aveva stoppato il calendario venatorio diramato dall'assessore all'Agricoltura Toni Scilla . «Con quello che senza mezzi termini potremmo definire un colpo di mano - si legge in una nota di Aidaa - il presidente della Regione in barba alla sentenza del Tar di Catania e del parere dell'Ispra che sospendeva la caccia per tutto il mese di settembre ha cambiato il calendario venatorio e riaperto la caccia nell'isola».

«Denunceremo Nello Musumeci per il reato di delitto ambientale con l'aggravante del danno causato alle specie animali». L'annuncio è di Aidaa, l'associazione italiana difesa animali e ambiente, e riguarda la decisione del governo regionale di rilanciare la pre-apertura della stagione di caccia, dopo che il Tar aveva stoppato il calendario venatorio diramato dall'assessore all'Agricoltura Toni Scilla. «Con quello che senza mezzi termini potremmo definire un colpo di mano - si legge in una nota di Aidaa - il presidente della Regione in barba alla sentenza del Tar di Catania e del parere dell'Ispra che sospendeva la caccia per tutto il mese di settembre ha cambiato il calendario venatorio e riaperto la caccia nell'isola».

Nel mirino è finita ancora una volta la scelta di non tenere conto dei danni patiti dall'ambiente siciliano nel corso dell'estate a causa degli incendi che hanno interessato ogni provincia dell'isola. Sul punto si erano già espresse altre associazioni chiedendo al Tar di intervenire. E in effetti il giudice amministrativo, il 31 agosto, ha accolto l'istanza sottolineando l'inopportunità di autorizzare già da inizio settembre i 27mila cacciatori siciliani a imbracciare le doppiette. Poi però la mossa di Scilla, che ha ripresentato un nuovo decreto assessoriale togliendo il via libera alla caccia alla tortora, ha rimesso i cacciatori nelle condizioni di sparare.

«Non demordiamo, abbiamo segnalato al Tar la decisione della Regione Siciliana di aggirare il provvedimento del tribunale con un nuovo decreto e attendiamo nei prossimi giorni la decisione», commenta il referente del Wwf Sicilia Ennio Bonfanti. La nuova decisione del Tar potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.