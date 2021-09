Si chiama Gian Vito Di Leo il 18enne morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla strada provinciale 24. La vittima era originaria è di Lucca Sicula , in provincia di Agrigento, e viaggiava insieme ad altre tre persone in un'auto che è precipitata in un burrone .

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze ma per il 18enne non c'è stato nulla da fare. Ferite le altre tre persone, di cui una in modo grave. Per quest'ultima è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso e il trasferimento d'urgenza a Palermo.