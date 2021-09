Elettrodomestici , una cucina di ferro, due televisori e 25mila euro in contanti . È quanto un uomo e una donna hanno portato via dalla casa di una coppia di Avola , durante la loro assenza di circa un'ora in pieno giorno per fare la spesa al supermercato, la scorsa primavera. L'uomo e la donna responsabili adesso sono stati arrestati dai carabinieri .

Elettrodomestici, una cucina di ferro, due televisori e 25mila euro in contanti. È quanto un uomo e una donna hanno portato via dalla casa di una coppia di Avola, durante la loro assenza di circa un'ora in pieno giorno per fare la spesa al supermercato, la scorsa primavera. L'uomo e la donna responsabili adesso sono stati arrestati dai carabinieri.

Ai due, i militari sono arrivati dopo quattro mesi di indagini. Dalle immagini delle telecamere videosorveglianza della zona, in orario compatibile con il furto, hanno notato un autocarro in una via adiacente a quella dell’abitazione svaligiata. Prima vuoto, in un passaggio successivo il mezzo era carico di elettrodomestici simili a quelli denunciati dalle vittime. La targa, solo parzialmente visibile, è stata ricostruita dagli investigatori che hanno verificato tutte le possibili combinazioni alfanumeriche fino a risalire al suo proprietario, un 53enne di Noto. Durante una perquisizione, la refurtiva è stata ritrovata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Attraverso l’analisi dei profili social del 53enne, si è giunti all’identificazione di una donna a lui vicina, che era con lui anche al momento del furto. Raccolti tutti gli elementi, i carabinieri hanno richiesto ed ottenuto dall’autorità giudiziaria di Siracusa una misura cautelare per entrambi i soggetti. Entrambi sono stati arrestati: l’uomo è stato portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa, mentre la donna è stata relegata agli arresti domiciliari nella propria abitazione.