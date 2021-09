Le reti da pesca abbandonate diventano borse e zaini grazie al progetto Risacca. L’iniziativa nasce da un’idea di Carlo Roccafiorita, founder e director dell’associazione Periferica e gli esperti di design del prodotto, design sistemico e fabbricazione digitale, Federica Ditta e Cristiano Pesca, in collaborazione con i pescatori di Mazara del Vallo.

Il progetto, che ha mosso i primi passi nel novembre del 2020, è vincitore della selezione Green Impact Med. Il brand mira a produrre nuovi capi utilizzando le tradizionali tecniche di riparazione delle reti come la sarcitura. «L’idea è nata lo scorso anno quando ci siamo resi conto che a Mazara del Vallo l’industria ittica produce circa dieci tonnellate di rifiuti l’anno - dice a Meridionews Carlo Roccafiorita - di questi, circa la metà appartiene alle reti da pesca. Un problema che ovviamente non riguarda soltanto la marineria di Mazara del Vallo». Si stima che ogni anno vengono abbandonate tra le 500mila e un milione di tonnellate di reti cosiddette fantasma nei mari di tutto il mondo e sono necessari in media circa 600-800 anni perché le reti si deteriorino completamente in microplastiche diventando un ulteriore problema per gli ecosistemi marini.

«Le reti da pesca - spiega Roccafiorita - sono realizzate con vari materiali plastici che non hanno una chiara regolamentazione sullo smaltimento, diventando un peso che grava sulle economie dei pescatori costretti ad assumersi gli oneri, spesso insostenibili, di smaltimento». I primi cento pezzi della linea Risacca sono già stati realizzati. Si tratta di borse resistenti, leggere e versatili, pieghevoli, adatte per escursioni costiere, escursioni naturalistiche e trekking urbano create con l'antica tecnica di riparazione delle reti chiamata sarcitura.

Ma gli ideatori del progetto pensano in grande. Il sogno è la realizzazione di un vero e proprio polo di produzione con base a Mazara del Vallo. Attualmente la sede si trova nei locali dell’associazione Casa Periferica. L’obiettivo è quello, oltre di estendere l’iniziativa ad altri porti, quella di riuscire ad utilizzare il cento per cento dello scarto delle reti da pesca realizzando anche altri oggetti di design. Ad ottobre partirà l’equity crowdfunding per sostenere il progetto. Attualmente sono due i pescatori mazaresi che hanno aderito all’iniziativa, realizzando i primi pezzi e utilizzando l’antica tecnica della sarcitura, che permette di ricostruire a mano le maglie delle reti e i nodi, per riparare rotture e lacerazioni, giuntare diversi tipi di reti e ordirne di nuovi.

«Grazie a questa tecnica spiega Carlo Roccafiorita - è possibile realizzare prodotti con reti sempre diverse, producendo così dei pezzi unici e irripetibili, adattando stralci e brandelli non più utilizzabili per la pesca». L’antica tecnica di sarcire, riparare le reti, tramandata di generazione in generazione, è destinata a scomparire. In tal senso dice ancora Roccafiorita «abbiamo intenzione di realizzare un vero e proprio laboratorio per insegnare ai giovani questa tecnica».

Per saperne di più basta collegarsi sulla pagina Instagram @risacca_project dove è possibile informarsi costantemente sull’evoluzione del progetto, fare network e creare una community, ma soprattutto è possibile ordinare i prodotti, per supportare il progetto. «Sostenere il progetto Risacca - conclude Roccafiorita - significa sostenere un’iniziativa di salvaguardia degli ecosistemi marini e sostenere l’artigianato locale, sostenere un progetto che vuole raccontare le storie dei pescatori, del mare e della città di Mazara facilitando lo scambio di conoscenze ed esperienze tra sostenitori nazionali, internazionali, visitatori e locali strutturando dei partenariati con realtà internazionali che sostengono la salvaguardia degli ecosistemi marini».