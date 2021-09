Avevano pettorine e distribuivano biglietti con la dicitura Città di Siracusa - Parking, con tanto di riferimento a una cooperativa, Gli angeli del traffico. In realtà si trattava di parcheggiatori abusivi che così cercavano di trarre in inganno i turisti che arrivavano nella città aretusea.

La polizia ne ha individuati due - il 38enne F.M. e il 21enne A.R. - multandoli. La conferma della loro attività illecita è arrivata da alcuni conducenti che hanno confermato di essere stati avvicinati e invitati a pagare la sosta quantificata in 1,50 euro all'ora. Per i due è scattata la denuncia per truffa e sostituzione di persona. In un caso è stata anche contestata il mancato rispetto del Daspo urbano.