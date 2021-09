Eventi d’inizio settembre

Se dovessimo accostare i mesi ad alcuni giorni della settimana, sicuramente, il mese di settembre , sarebbe un lunedì. Fine vacanze (non per tutti), le giornate si accorciano, ricomincia la scuola e arriva il tempo fatidico dei tanti appuntamenti rimandati.

Per fortuna, però basta poco per coglierne i lati positivi: fa meno caldo, siamo abbronzati (non tutti, eh) ma soprattutto ci sono ancora tanti eventi ai quali partecipare. Nuove modalità d’ingresso ma tanta voglia di uscire e condividere momenti dedicati all’arte, la cultura, la musica e, perché no, all’enogastronomia.

Prendete l’agenda e segnate quelli che più vi interessano!

Buon inizio Settembre!

__________________________

• Incantesimi sospesi – Filippo Velardita

// 3 settembre 2021, ore 19.30

Zō Centro culture contemporanee

Catania, piazzale Asia, 6

Per informazioni consultare la pagina Facebook

__________________________

• Mira, o Norma

// 5 settembre 2021, ore 23

Villa Bellini

Catania, via Etnea, 292

Per info e prenotazioni vivaticket.com

__________________________

• GIUFÀ E I BUONI CONSIGLI – Compagnia “Nave Argo”

// 6 e 7 settembre 2021, ore 19

Zō Centro culture contemporanee

Catania, piazzale Asia, 6

Per informazioni consultare la pagina Facebook

__________________________

• Dante Sommo Poeta Astra Roma Ballet

// 5 settembre, ore 20.30

Cortile Collegio dei Gesuiti

Noto

Per info e prenotazioni, Associazione Culturale Arte Viva 334 2297020

__________________________

• Barbiere di Siviglia Artemis Danza

// 7 settembre, ore 20.30

Cortile Collegio dei Gesuiti

Noto

Per info e prenotazioni, Associazione Culturale Arte Viva 334 2297020

__________________________

• Alice canta Battiato

// 3 settembre 2021, ore 21.30

Teatro Greco di Siracusa

Siracusa, via Luigi Bernabò Brea

Per info e prenotazioni vivaticket.com

__________________________

• Cavagrande, il sentiero delle marmitte dei giganti

// 7 settembre 2021, ore 9.30

Avola, Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile

Per info e prenotazioni Eventbrite.com

__________________________

• “Passi” – Installazione di Alfredo Pirri

// 17 maggio-31 dicembre Castello Maniace

Siracusa, via Castello di Maniace, 51

__________________________

• “U Triunfu a Santa Rusulia”

// 4 settembre 2021, ore 18.30

Palermo, piazza Olivella

__________________________

• Notte a Villa Virginia

// 4 settembre 2021, ore 18-22

Palermo, via Dante

__________________________

• I Florio, una dinastia che ha fatto la storia di Palermo: tour sui sovrani senza corona

// 5 settembre 2021, ore 18

Palermo, piazza Marina

__________________________

• Passeggiata naturalistica su Monte Caputo e visita guidata al Castellaccio di Monreale

// 5 settembre 2021, ore 16-19.30

Posteggio Portella di San Martino

Monreale, via Regione Siciliana

__________________________

• Alessio Biondì in concerto

// 7 settembre 2021, ore 21

GAM – Galleria D’Arte Moderna

Palermo, via Sant’Anna, 21

Per info e prenotazioni CiaoTickets

__________________________

• Ghettolimpo tour, Mahmood in concerto

//4 settembre 2021, ore 21.30

Teatro Antico di Taormina

Taormina, via Teatro Greco, 1

Per informazioni e prenotazioni ticketone.it

__________________________

• “Tribù Urbana live” Ermal Meta in concerto

// 5 settembre 2021, ore 21

Teatro Antico di Taormina

Taormina, via Teatro Greco, 1

Per informazioni e prenotazioni ticketone.it

__________________________

• Tindari Festival 2021

// fino al 12 settembre 2021

Parco archeologico di Tindari

Tindari, via Teatro Greco, 36

Per informazioni consultare la pagina Facebook