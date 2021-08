Un uomo di 50 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari , dopo che il tribunale di Siracusa ha aggravato la misura cautelare nei suoi confronti. In precedenza aveva ricevuto il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare .

Nei suoi confronti l'accusa è di non avere rispettato le precedenti prescrizioni, ovvero di mantenersi a una distaza di cento metri dalla ex compagna e di non comunicare con lei con alcun mezzo.