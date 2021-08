Falsi miti - Alimenti brucia grassi

Quando si parla di dieta sono ancora molti i falsi miti da sfatare e soprattutto in estate molti sono alla ricerca di cibi miracolosi per eliminare i chili di troppo.

Esistono cibi brucia grassi? La risposta è ovviamente no, non esistono dei cibi che ci permettono di mangiare quanto vogliamo dimagrendo. Tutt’al più ci sono regimi alimentari efficaci, nei quali includere cibi che possono indubbiamente agire sul senso di fame e regolare positivamente il nostro metabolismo. Esistono infatti alcuni alimenti che richiedono un maggiore dispendio energetico per la loro digestione e assimilazione, mentre altri sono in grado di ridurre il senso di fame in virtù del loro elevato contenuto di acqua e fibre.

Per ritrovare queste caratteristiche non è necessario ricorrere ad alimenti insoliti o esotici.

• Tutte le verdure e in particolare alcuni ortaggi come finocchi, sedano e cetrioli, hanno un elevato potere saziante ma apportano pochissime chilocalorie poiché costituti per la maggior parte da acqua e fibre. Le fibre, oltre a contribuire notevolmente al senso di sazietà, allontanano le scorie e riducono l’assorbimento dei grassi contenuti nel pasto.

• Tra tutti gli alimenti, lo stimolo termogenico maggiore è determinato dalle proteine, il processo che porta alla loro degradazione è molto più lungo e dispendioso per il nostro metabolismo a causa della loro complessa struttura. Quindi includere in ogni pasto una quota di proteine, animali o vegetali, bilanciandole con gli altri macronutrienti, è un’ottima strategia per il mantenimento del peso.

• I cereali integrali contengono molte più fibre dei loro equivalenti raffinati; questo conferisce maggiore sazietà e risulta utile nel mantenimento del peso corporeo.

• Tra la frutta: fragole e frutti di bosco hanno un ridotto impatto calorico e favoriscono il senso di sazietà, così come anche pompelmo e anguria. L’ananas grazie a un enzima in esso contenuto, la bromelina, favorisce i processi digestivi e ha proprietà antinfiammatorie.

• Alcuni alimenti hanno un’azione termogenica, richiedono cioè un maggiore dispendio di energia accelerando il metabolismo: aceto di mele, peperoncino, spezie come curry, pepe, curcuma e zenzero, cioccolato fondente, tè verde e caffeina.

• Per condire i cibi vanno preferite le erbe aromatiche perché hanno un'azione termogenica e stimolano i processi digestivi, stimolando l’attività epatica e liberando adeguatamente la bile.

Non esistono quindi cibi miracolosi in grado da soli di determinare una perdita di peso o di “bruciare” le nostre riserve di grasso, ma inserire questi alimenti nel contesto di una dieta ipocalorica bilanciata, insieme a uno stile di vita attivo, può contribuire alla perdita di peso o al suo mantenimento.