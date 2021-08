Incendio in un'azienda agricola poco distante da Marina di Ragusa. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco attorno alle cinque del mattino, a contrada Fontana Vecchia, dove una colonna di fumo nera era visibile a diversi chilometri di distanza.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno constato che l’incendio aveva coinvolto principalmente circa 50 rotoli di plastica, ancora nuova, pronta per essere stesa su serre di nuova realizzazione. L’incendio ha coinvolto anche alcune pedane con della rete in materiale plastico utilizzato nelle serre oltre ad altre pedane con delle cassette in plastica.

Il personale del vigili del fuoco ha provveduto a contenere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno al fine di limitare l’emissione di fumi e contemporaneamente alla salvaguardia del capannone, adibito a magazzino e alla lavorazione dei prodotti dell’azienda, e ha continuato l’opera di spegnimento fino alla totale estinzione dell’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento. Sul posto La polizia di Stato per gli adempimenti di loro competenza.