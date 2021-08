Crolla una parte interna della ex caserma della guardia di finanza di Punta Bianca . Secondo quanto denunciato dall'associazione Mareamico, negli scorsi giorni qualcuno si sarebbe introdotto all'interno del rudere, in una zona che da 25 anni attende di essere dichiarata riserva naturale, vandalizzando ulteriormente una struttura abbandonata dal 1968.

Crolla una parte interna della ex caserma della guardia di finanza di Punta Bianca. Secondo quanto denunciato dall'associazione Mareamico, negli scorsi giorni qualcuno si sarebbe introdotto all'interno del rudere, in una zona che da 25 anni attende di essere dichiarata riserva naturale, vandalizzando ulteriormente una struttura abbandonata dal 1968.

Si tratta solo dell'ultimo di diversi crolli che hanno riguardato l'ex caserma, dal soffitto fino a parti delle mura. Da tempo in molti chiedono che il rudere venga restaurato e restituito alla collettività. La stessa Mareamico, insieme all'associazione Marevivo, ha chiesto l'affido in comodato d'uso dell'edificio «al fine di accelerare la messa in sicurezza e la sua ricostruzione, prima che sia troppo tardi».