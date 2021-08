Da domani 28 agosto e fino al 6 settembre quattro comuni della Sicilia saranno in zona arancione . A predisporre la misura restrittiva rispetto alla zona gialla che interesserà tra non molto l'intera isola è stato il presidente della Regione Nello Musumeci. A essere interessati sono Comiso e Vittoria , in provincia di ragusa, Barrafranca , in provincia di Enna, e Niscemi , nel Nisseno.

Per chi vive in zona arancione non sarà possibile lasciare i confini comunali, a meno di motivi di studio, salute o lavoro. Le restrizioni riguardano anche la fruizione dei locali di ristorazione, che saranno tenuti soltanto a offrire pasti da asporto oltre che il servizio a domicilio.