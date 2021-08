Da Levanzo a San Teodoro, nel territorio di Marsala. Questo il viaggio compiuto da due gommoni che sono stati rubati la notte del 24 agosto dal porto della più piccola isola delle Egadi. A ritrovarli sono stati i carabinieri del servizio navale di Trapani.

I natanti, del valore complessivo di 20mila euro, sono stati restituiti ai proprietari, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili del furto. Non è chiaro se i gommoni siano stati usati per favorire lo sbarco di migranti avvenuto nei giorni scorsi nell'arcipelago, quando un uomo ha perso la vita.