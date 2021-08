Il personale militare della capitaneria di Porto di Augusta, nel corso di un’attività di polizia marittima svolta, sia a terra che a mare, con unità navali sia della Guardia Costiera di Augusta che della Guardia Costiera di Catania, lungo il litorale di Agnone Bagni, nel Comune di Augusta, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2021, ha riscontrato la presenza, a seguito di segnalazione telefonica di furto, di un gommone spiaggiato.

Dalle informazioni acquisite si è appurato che il mezzo era stato rubato nella stessa notte presso un approdo turistico in località Brucoli, sempre nel Comune di Augusta, ad opera di soggetti al momento ignoti. Nella tarda mattinata, l’unità da diporto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Del fatto è stata data notizia all'autorità giudiziaria competente, e sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili del furto.