A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro undici è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Bis Centrale sicula a Enna . L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone e una persona è deceduta .

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro undici è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Bis Centrale sicula a Enna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone e una persona è deceduta.

Sul posto è presente il personale della società Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.