Maltratta e minaccia di morte i genitori per estorcere denaro. Per questo, i carabinieri di Campobello di Mazara hanno arrestato N.D. (classe 2002). È stata la telefonata di un familiare ad allertare i militari che, giunti sul posto, hanno trovato il giovane che anche davanti a loro ha continuato a minacciare il padre e a distruggere diversi oggetti e suppellettili.