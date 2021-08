Ha dato fuoco alla casa di un agente penitenziario e, adesso, gli è stata tolta la sua. La guardia di finanza e la polizia di Trapani hanno confiscato beni per 150mila euro a un pregiudicato di 37 anni residente a Erice.

L'uomo, sottoposto anche alla sorveglianza speciale, è stato più volte condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e la persona, con atteggiamenti estorsivi e intimidatori. In una occasione, nel 2014, ha rubato e danneggiato le moto di proprietà di due agenti di polizia penitenziaria, in servizio nella casa di reclusione di Favignana, e appiccato il fuoco all'interno dell'abitazione di uno di loro.

Di recente, è stato di ricettazione di attrezzi per l'edilizia. Con le risorse accumulate con le attività criminali, il 37enne ha potuto acquistare la propria abitazione di residenza, oggi confiscata, il cui valore si aggira sui 150mila euro.