Quattordici richieste di Daspo Willy (dal nome del ragazzo ucciso dopo un pestaggio a Colleferro) e undici richieste di foglio di via obbligatorio. Sono le istanze partite dalla Compagna dei carabinieri di Milazzo in seguito agli episodi violenti accaduti nell'arcipelago nei mesi estivi. In particolare, nel fine settimana di ferragosto una rissa andata in scena a Vulcano ha portato a una serie di arresti.