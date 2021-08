Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato trovato nelle acque del Porto piccolo, sotto il ponte Umbertino , alle porte di Ortigia, a Siracusa. A dare l'allarme è stato un passante ma quando sono arrivati i soccorsi per il pensionato non c'era più nulla da fare .

Stando a una prima ricostruzione fatta dagli agenti di polizia, il 76enne - che soffriva di una grave patologia - dopo essere caduto in acqua, probabilmente per un incidente o spinto da qualcuno, non sarebbe stato in grado di risalire. La procura di Siracusa ha disposto l'ispezione cadaverica per chiarire le cause del decesso. A coordinare le indagini è la procuratrice Sabrina Gambino.