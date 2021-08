Un pregiudicato di Pachino è stato fermato dai carabinieri di Noto a bordo di un'autovettura che era stata rubata poco prima nel centro abitato di Noto . Infatti il proprietario aveva lasciato l'auto in sosta con le chiavi in bella vista , rimanendo nelle vicinanze del mezzo ma così distante da non poter bloccare il malvivente che salito velocemente a bordo dell'auto si era allontanato imboccando la strada statale 115 in direzione Avola .

Un pregiudicato di Pachino è stato fermato dai carabinieri di Noto a bordo di un'autovettura che era stata rubata poco prima nel centro abitato di Noto. Infatti il proprietario aveva lasciato l'auto in sosta con le chiavi in bella vista, rimanendo nelle vicinanze del mezzo ma così distante da non poter bloccare il malvivente che salito velocemente a bordo dell'auto si era allontanato imboccando la strada statale 115 in direzione Avola.

Il proprietario dell'auto ha quindi immediatamente dato l'allarme recandosi a piedi presso la stazione dei carabinieri e fornendo ai militari la targa del veicolo. La centrale operativa di Noto ha così dirottato su Avola due equipaggi in uniforme e un equipaggio in abiti civili del nucleo operativo.

In pochi minuti l'autovettura è stata individuata in sosta presso il parcheggio di un supermercato lungo la statale.115. Dopo un breve appostamento, i militari hanno notato un uomo che lasciava il supermercato e saliva a bordo dell'autovettura oggetto di furto. L'uomo è stato immediatamente sottoposto a controllo e perquisito. In una tasca dei suoi pantaloni è stato rinvenuto un coltello. L'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre l'uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di armi.