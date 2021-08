Un gruppo di migranti si sarebbe gettato da un barcone in mare alla vista della costa dell'isola di Levanzo , la più piccola delle Egadi, nel comune di Favignana (in provincia di Trapani). Capitaneria di porto, guardia di finanza e carabinieri hanno recuperato il cadavere di una persona che, secondo quanto emerso finora, sarebbe morta per annegamento . Sono 22 le persone arrivate dalle coste della Tunisia che sono state soccorse e messe in salvo.

In particolare, 16 migranti sono riusciti ad arrivare sulla terraferma mentre altri sette (compresa la vittima) sono state recuperate in mare. In un primo momento, si è pensato che ci fossero ancora alcune persone disperse ma, stando alle testimonianze raccolte dai mediatori culturali, pare che sulla barca ci fossero 23 persone. Tra loro anche una donna e due minorenni. Nella zona, in via precauzionale, sono ancora in corso ricerche da parte di capitaneria di porto, guardia di finanza e carabinieri.