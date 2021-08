Un pensionato di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri a Raffadali , nell'Agrigentino. L'uomo è stato sorpreso ad appiccare il fuoco alla folta vegetazione ormai secca in contrada Sant'Anna. Le fiamme, a causa del vento, si sono propagate velocemente all'area circostante fino a lambire alcune abitazioni e aziende agricole .

Il pensionato, che non ha fornito alcuna spiegazione per la sua azione, è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione di Raffadali in attesa della convalida dell'arresto.