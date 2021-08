Clienti privi di Green pass e lavoratori in nero. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Erice e del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani durante una serie di controlli ad alcuni ristoranti nel borgo turistico di Erice Vetta.

Per i clienti senza certificato verde sono scattate le sanzioni così come per i titolari degli esercizi commerciali per omesso controllo. Inoltre, in tre ristoranti, i militari hanno scoperto cinque lavoratori in nero, quattro italiani e uno straniero. Successivi controlli hanno consentito di accertare che uno di loro percepiva già da tempo il reddito di cittadinanza.

Per le tre attività commerciali è scattata la sospensione che sarà in vigore fino a quando non verranno regolarizzate le posizioni dei dipendenti impiegati in nero e saranno pagate le sanzioni comminate. Complessivamente, durante i controlli, sono state irrogate multe per circa 28mila euro.