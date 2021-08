Un bambino di nazionalità tedesca, di 4 anni, è stato investito da una Mercedesa pochi passi da Casa Sanfilippo, nel cuore della Valle dei Templi. Il piccolo è in gravi condizioni, colto da una crisi respiratoria. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. Sul posto anche i poliziotti della sezione voltanti e i carabinieri, che si stanno occupando di ripristinare della viabilità andata in tilt.