Stamattina un video passato sui social mostrava le immagini di un camion fermo accanto all'antico arco di porta Messina, accesso a corso Umberto, via principale della cittadina. Per terra diversi calcinacci e pietre di quelle che una volta erano le mura storiche della città. «Stava sgomberando il teatro antico, era costretto a passare di lì - spiega a MeridioNews il sindaco Mario Bolognar, evidentemente non si è accorto o avrà sbagliato manovra e ha buttato giù un po’ di pietre».