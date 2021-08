Ha appiccato all'alba il fuoco ad alcune sterpaglie vicino alla sua abitazione e poi è andato al bar . Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, in pochi attimi si sono propagate nei terreni circostanti raggiungendo anche un immobile di una proprietà confinante. Il pluripregiudicato 58enne V.T. è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Partanna (Trapani) con l'accusa di incendio e danneggiamento aggravato .

Per domare l'incendio sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato irrimediabilmente un fabbricato adibito a deposito di strumenti da lavoro di un'azienda. Le indagini si sono avvalse delle diverse testimonianze di alcuni cittadini e delle immagini di videosorveglianza. I militari sono riusciti a ricostruire la vicenda e a individuare il partannese come autore dell'incendio che non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità.