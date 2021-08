Una lunghissima fila e la presenza di elicotteri e della polizia a collaborare con i pompieri. È quanto sta accadendo da circa un'ora sull'autostrada E45 (Catania-Siracusa), prima dell'uscita Sortino, dove le auto sono ancora ferme a causa delle fiamme che hanno minacciato la strada.

Questo pomeriggio le fiamme si sono sviluppate sempre nella stessa area, sulla Strada statale 114, Orientale sicula, dove il traffico è rimasto fermo in contrada Bondife. Qui Anas ha deviato provvisoriamente il traffico su strade secondarie allo svicolo di Augusta in direzione Siracusa e a quello di Melilli in direzione Catania.