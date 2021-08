Dal 20 agosto torna a Palazzolo Acreide (Siracusa) Memoria è Impegno. Il festival estivo organizzato dall’associazione Dahlia, insieme al coordinamento e alla fondazione Giuseppe Fava, è giunto alla sua quarta edizione. Nove gli incontri che si terranno in piazza del Popolo. In programma dibattiti, presentazioni di libri e proiezioni tutti dedicati al giornalista, scrittore, regista e artista palazzolese Pippo Fava. Ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984, Fava «è stato ed è modello di coraggio e coerenza per tutte e tutti e nostro desiderio - spiegano dall'associazione Dahlia - è continuare a seguire il suo esempio, sentendoci liberi di esprimere apertamente il nostro pensiero, senza per questo - sottolineano - incorrere in scontri e attacchi che ledono il cammino democratico della nostra comunità».