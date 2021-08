Litiga con il vicino di casa e gli buca le gomme dell'auto . L'episodio è avvenuti a Erice , in provincia di Trapani. I carabinieri hanno denunciato un 67enne per danneggiamento aggravato .

A dare l'allarme, nei giorni scorsi, è stato un automobilista che si è recato in caserma e ha raccontato di avere notato in piazza San Domenico una macchina parcheggiata in uno stallo invalidi a cui erano state appena forate le ruote del lato guida. L'indomani a presentarsi davanti ai militari è stata la vittima che ha denunciato il danneggiamento della propria auto spiegando che l'unica persona con cui, qualche volta, aveva litigato era il proprio vicino di casa.

Le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona hanno immortalato l'uomo mentre si allontana a passo svelto dal luogo del danneggiamento. Il 67enne, ascoltato dai militari, ha ammesso le proprie responsabilità e si è mostrato pentito e disposto a risarcire il danno al vicino di casa.