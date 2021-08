Sono 76 i chili di prodotti - tra pesce, carne e dolci - sequestrati in un villaggio turistico di Letojanni (in provincia di Messina) perché trovati dai Nas in cattivo stato di conservazione e in parte oggetto di arbitraria congelazione con procedure non idonee .

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno denunciato il titolare del villaggio turistico e il gestore del ristorante interno alla struttura per aver tenuto prodotti alimentari in un vano tecnico destinato agli impianti natatori adibito abusivamente a deposito alimenti. Inoltre, l'area è risultata interessata da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.

In un altro villaggio turistico sempre del Messinese, a Oliveri, i Nas hanno trovato nelle celle frigorifere della cucina scarti di lavorazione e rifiuti indifferenziati a diretto contatto con gli alimenti destinati alla somministrazione dei clienti della struttura ricettiva. In tutti sono stati sequestrati 161 chili di carne, prodotti lattiero-caseari e ortofrutta e 389 litri di bibite e bevande alcoliche tenuti in condizioni non compatibili con il consumo umano.