L'ultimo avviso emesso dalla Protezione civile regionale la per domani conferma la previsione di rischio massimo per ondate di calore, con temperature. Dall'ultimo bollettino viene indicato, anche per la giornata di Ferragosto, Il massimo livello di allerta per il rischio incendi nel Palermitano. Alto rischio di incendi anche province di Catania, Enna e Caltanissetta. Mentre, per le restanti province, è stato dichiarato il livello di preallerta.