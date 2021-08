Tre giovani catanesi, un 21enne, un 20enne e un 19enne , sono stati arrestati, accusati di lesioni personali e rissa . Mentre un minorenne di Milazzo è stato deferito in stato di liberta. I fatti, avvenuti nell'isola di Vulcano , si sono svolti nella zona della movida dell'isola eoliana. La lite ha causato f erimenti a due giovan i , che sono stati medicati in guardia medica.

Tre giovani catanesi, un 21enne, un 20enne e un 19enne, sono stati arrestati, accusati di lesioni personali e rissa. Mentre un minorenne di Milazzo è stato deferito in stato di liberta. I fatti, avvenuti nell'isola di Vulcano, si sono svolti nella zona della movida dell'isola eoliana. La lite ha causato ferimenti a due giovani, che sono stati medicati in guardia medica.

Il titolare del locale in cui è nata la rissa sarà sanzionato per assembramento di persone all'interno dell'attività. Tanti sono stati trovati senza mascherine e senza osservare il rispetto del distanziamento secondo le misure di contrasto al Covid-19. Nei confronti degli arrestati, inoltre, il Comando dei carabinieri avanzerà la proposta di emissione di idonee misure di prevenzione, quali il foglio di via obbligatorio e il daspo Willy, divieto di accesso in alcuni punti e inasprimento di pene nei confronti di chi provoca un ferimento o la morte dopo una rissa.