Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115 Sud occidentale sicula, poco prima della galleria San Giorgio a Sciacca (in provincia di Agrigento). A scontrarsi, per cause che sono ancora in fase di accertamento, sono stati un'auto e un mezzo pesante che, dopo l'impatto, si è ribaltato. Gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti.