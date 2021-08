Un'ondata di calore forse mai sentita prima, è quella che si è registrata oggi in Sicilia , dove in alcune zone si sono superati i 45 gradi. A fare pensare a un record storico è Floridia , la città in provincia di Siracusa dove si sono toccati i 48,8 gradi. Una temperatura dal valore storico, che non avrebbe precedenti. Tuttavia, quando si parla di record, gli esperti invitano alla cautela : il dato dovrà essere validato nei prossimi giorni. «Se confermato, potrà battere il precedente record di 48 gradi misurato ad Atene il 10 luglio 1977, superando addirittura il primato di 48,5 fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova nell'agosto 1999», afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

A superare la soglia dei 45 gradi oltre a Floridia, Francofonte e Lentini, in provincia di Siracusa, sono stati anche Aragona, nell'Agrigentino; Aidone, in provincia di Enna e, infine Paternò, Caltagirone e Mineo nel catanese. Buona parte della Sicilia si è mantenuta sui 40 gradi. Le temperature, seppur in leggera diminuzione, rimarranno su valori elevati o medio elevati nei prossimi due giorni. L'ultimo bollettino emanato oggi dalla protezione civile, inoltre, dichiara l'allerta per massimo rischio di incendi che da domani fino a venerdì potrebbero interessare il Palermitano, dove si potrebbero registrare forti ondate di calore con punte di 39 gradi.