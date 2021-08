I vigili del fuoco di Modica sono intervenuti alle 3 di stanotte per un incendio che ha coinvolto un divano e alcuni arredi all'interno di un monolocale al primo piano di via La Farina a Ispica , in provincia di Ragusa.

Le due giovani donne che si trovavano in casa hanno trovato riparo sul balcone. I pompieri intervenuti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza le donne facendole scendere dal balcone con una scala e, successivamente, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio.

Le fiamme hanno danneggiato alcuni arredi e la fuliggine ha interessato l'intero immobile. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ispica e gli operatori sanitari del 118.