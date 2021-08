Schiaffi e ferite con una bottiglia . Sarebbe stata questa, a fine luglio, l'ultima violenza ai danni della convivente incinta da parte di un 30enne messinese che oggi i poliziotti hanno portato in carcere . L'uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia .

Per molto tempo, la vittima è stata costretta a subire molestie sia fisiche che verbali. Alla donna non sono stati risparmiati insulti e, in più occasioni, la privazione della propria libertà personale. Dopo l'ennesima lite, la donna è andata in ospedale per farsi curare e dagli accertamenti è stato possibile risalire alle violenze dell'uomo.