Gli incendi che si stanno verificando in gran parte dell'Isola, mettendo in ginocchio aziende e facendo scomparire ettari di macchia mediterranea, non tendono a diminuire. Molti degli episodi sono di origine dolosa. Grazie ai controlli delle autorità, infatti, è stato arrestato un 70enne di Cammarata, in provincia di Agrigento, colto in flagranza mentre appiccava un incendio terreno della zona.