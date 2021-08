Promozione della cultura del buon governo. O, per i più maliziosi, tentare di mettere giù una qualche strategia che possa, in ottica Regionali 2022 , garantire un buon posizionamento in una lista a supporto del centrodestra. Le chiavi di lettura da utilizzare per il neonato intergruppo parlamentare Per la Sicilia non sono molte. L'annuncio arriva poco prima della pausa agostana e arriva da Diventerà Bellissima e Attiva Sicilia, il movimento del presidente Nello Musumeci e la formazione nata dopo la scissione all'interno del Movimento 5 stelle . Una separazione di percorsi che oggi emerge ancora con più forza, considerato che i pentastellati sono proiettati verso l' alleanza con il centrosinistra e gli ex che invece dal primo momento hanno manifestato una spiccata disponibilità al dialogo con la maggioranza. Anche in passaggi importanti come nel caso del discusso voto per la legge sul condono edilizio .

Quasi quattro anni dopo l'inizio della legislatura, la costituzione dell'integruppo rappresenta anche l'unione politica tra Ruggero Razza ed Elena Pagana, coppia nella vita e adesso insieme pure nella quotidianità lavorativa nei palazzi della politica. Seppure nella diversità di ruoli, con Razza che ha ripreso le redini dell'assessorato alla Salute dopo le dimissioni seguite all'indagine sui falsi dati Covid e Pagana che invece è deputata all'Ars. «Si tratta di un patto che vuole rappresentare un’accelerazione di tutte le attività parlamentari di cui saremo protagonisti sino alla fine della legislatura - spiegano Alessandro Aricò e Sergio Tancredi, capigruppo rispettivamente di DiventeràBellissima e Attiva Sicilia - C’è la possibilità di centrare altri obiettivi fondamentali per i siciliani e abbiamo ritenuto imporante unire le nostre forze per ottimizzare il lavoro che sarà compiuto nei prossimi mesi all’Ars».

A far parte dell'interguppo saranno dieci deputati, dopo che nelle settimane scrose Valentina Palmeri ha lasciato Attiva Sicilia per passare al gruppo misto. La presentazione è prevista per il 20 agosto, in occasione di un evento dedicato al rilancio dei temi dell'autonomia, del riconoscimento dell'insularità e della definizione del contenzioso Stato-Regione.