«Mamma ce l'ho fatta!». È stato questo il primo urlo di gioia davanti alle telecamere di Luigi Busà. Il karateka avolese che ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokio nella specialità kumite -75 chili di karate.

Nella finale per il primo posto, l'azzurro soprannominato il Gorilla di Avola ha sconfitto (per 1-0) l'azero Rafael Aghayev. Bronzo all'ucraino Stanislav Horuna e all'ungherese Karoly Gabor Harspataki. Per l'Italia è il nono oro a Tokyo 2020.

Un record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'Italia: questa è la numero 37 della spedizione azzurra. Finora, il primato di podi azzurri era stato ottenuto con 36 a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960.