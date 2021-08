Due e una donna sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia stradale di Ragusa sulla statale 115 . Il trio, originario della Romania, è stato individuato in una piazzola di sosta accando a un autocarro. Stavano caricando dei sacchi provenienti dal terreno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di perquisire i sacchi scoprendo che erano pieni di carrube. I frutti erano stati prelevati dal terreno. Trovati anche arnesi utilizzati per la raccolta. I poliziotti hanno accertato che i tre avevano tagliato la recinzione per introdursi nel fondo agricolo. Per loro, il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari. La refurtiva è stata consegnata al proprietario.