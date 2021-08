Un 30enne di Siracusa è stato folgorato da una scarica elettrica vicino a piazza Sgarlata, mentre tentatava di rubare i fili di rame dall'impianto della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i polizioti e i sanitari del 118.

L'uomo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Stando alla ricorstruzione a tentare il furto sarebbero stati in due, uno dei quali al momento non rintracciato. Entrambi avevano preso di mira un pozzetto, ma una manovra sbagliata avrebbe portato il 30enne a entrare in contatto con i fili dell'alta tensione.